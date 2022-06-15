Фото дня: в сети показали Райана Гослинга в образе Кена

На новых кадрах Гослинг позирует в джинсовку без рукавов, а из‑под джинсов выглядывает резинка трусов с надписями «Ken». Также актер сменил цвет волос на белый.

О сюжете фильма «Барби» известно очень мало, как и подробностей о том, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в готовящейся картине. По информации THR, в ленте будет присутствовать некий мета-аспект.

Роль Барби исполнит Марго Робби. Она также выступает одним из продюсеров фильма. Раньше в сети появилось фото актрисы в образе куклы Барби.