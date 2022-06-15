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Фото дня: в сети показали Райана Гослинга в образе Кена

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Студия Warner Bros. Pictures показала фотографии актера Райана Гослинга в образе Кена. Актер сыграет этого персонажа в фильме про куклу Барби. Увидеть новый образ можно в твиттер-аккаунте кинокомпании.

На новых кадрах Гослинг позирует в джинсовку без рукавов, а из‑под джинсов выглядывает резинка трусов с надписями «Ken». Также актер сменил цвет волос на белый.

О сюжете фильма «Барби» известно очень мало, как и подробностей о том, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в готовящейся картине. По информации THR, в ленте будет присутствовать некий мета-аспект.

Роль Барби исполнит Марго Робби. Она также выступает одним из продюсеров фильма. Раньше в сети появилось фото актрисы в образе куклы Барби.

Режиссером картины выступит Грета Гервиг («Леди Берд», «Маленькие женщины»). Гервиг самостоятельно напишет сценарий. Поможет ей в этом Ноа Баумбак. В фильме, помимо Марго Робби и Райана Гослинга, снимутся Симу Лю, Эмма Макки, Александра Шипп, Кейт Маккиннон и Америка Феррера. Премьера запланирована на 21 июня 2023 года.

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