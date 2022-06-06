Вышел первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство»

События «Трудного детства» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец ночевал на работе, гоняясь за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры напару с Игнатом.

Режиссером нового проекта вновь выступил Олег Трофим, продюсерами — Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Главные роли в Кай Гетц (Игорь Гром), Сергей Марин (Константин Гром), Алексей Ведерников (Федор Прокопенко в молодости), Владимир Яганов (Игнат) и Даниил Воробьев (Юрий Смирнов).

Премьера фильма «Майор Гром: Трудное детство» состоится на новогодних каникулах 2023 года и только на «Кинопоиске». Чтобы скрасить ожидание, показываем кадры со съемочной площадки.