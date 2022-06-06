Вышел первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство»

В Сети появился первый тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Трудное детство». События приквела развернутся за 20 лет до сюжета «Чумного доктора».
События «Трудного детства» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного доктора». Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел «Терминатора» и вечно пропадал на улице с другом Игнатом, пока его отец ночевал на работе, гоняясь за различными преступниками. Вместе с будущим начальником петербургской полиции Федором Прокопенко Гром-старший охотится за боссом криминального мира Анубисом. В это время Игорь ищет варианты срочно заработать большую сумму денег и ввязывается в сомнительные авантюры напару с Игнатом.
Режиссером нового проекта вновь выступил Олег Трофим, продюсерами — Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Главные роли в Кай Гетц (Игорь Гром), Сергей Марин (Константин Гром), Алексей Ведерников (Федор Прокопенко в молодости), Владимир Яганов (Игнат) и Даниил Воробьев (Юрий Смирнов).
Премьера фильма «Майор Гром: Трудное детство» состоится на новогодних каникулах 2023 года и только на «Кинопоиске». Чтобы скрасить ожидание, показываем кадры со съемочной площадки.
Комментарии (0)