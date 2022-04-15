Как рассказали «Собака.ru» в «Кинопоиске», съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» проходят в павильонах «Ленфильма» и исторических местах города — в том числе на Исаакиевской площади и в Мраморном дворце. Сюжет охватывает события, которые произошли за 20 лет до «Чумного доктора» — в Петербурге 90-х.

По сюжету, майор полиции Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры..