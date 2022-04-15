В Петербурге продолжаются съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство». 10 апреля съемочной площадкой стала Исаакиевская площадь, где была создана экшн-сцена в вымышленном Петербурге 90-х годов — глазами маленького майора Грома. Показываем кадры.
Как рассказали «Собака.ru» в «Кинопоиске», съемки фильма «Майор Гром: Трудное детство» проходят в павильонах «Ленфильма» и исторических местах города — в том числе на Исаакиевской площади и в Мраморном дворце. Сюжет охватывает события, которые произошли за 20 лет до «Чумного доктора» — в Петербурге 90-х.
По сюжету, майор полиции Константин Гром пытается найти и обезвредить нового босса криминального мира по прозвищу Анубис, в то время как его десятилетний сын Игорь пробует заработать денег, ввязываясь в сомнительные авантюры..
Режиссером нового проекта вновь выступает Олег Трофим, а продюсерами — Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук. Премьера приквела состоится на новогодних каникулах 2023 года и только на «Кинопоиске».
Тихон Жизневский
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