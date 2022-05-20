От ВИЧ в СССР до «Любви, смерти и роботов»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Анджелин» / Angelyne, премьера (Peacock)

Яркий и красочный проект посвящен феномену поп-культуры США, который обыгрывался в «Симпсонах» и «Футураме». В 1980-х на билбордах страны стала появляться девушка в откровенных нарядах и провокационных позах. Так певица под псевдонимом Анджелин пыталась прорекламировать свое творчество, скрывая при этом кто она, откуда и сколько ей лет. Тайна была раскрыта лишь в 2017 году — в The Hollywood Reporter сообщили, что мистификацию придумала мигрантка из Польши Рени Голдберг. Певицу играет Эмми Россам из «Бесстыжих».

С 19 мая, Peacock