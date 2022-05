От ВИЧ в СССР до «Любви, смерти и роботов»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Как убили Джона Кеннеди» / JFK Revisited: Through the Looking Glass

Режиссер «Лица со шрамом» Оливер Стоун представляет свою двухчасовую версию событий 1963 года, когда в Далласе застрелили 35-го президента США Джона Кеннеди. При этом на этот раз фильм документальный — Стоун уже снимал художественный вариант истории с Кевином Костнером «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». И да — все теории заговора тут скрупулезно разбираются.

Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, ivi, Wink, Kion