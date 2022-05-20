От ВИЧ в СССР до «Любви, смерти и роботов»: Что смотреть дома на этой неделе

Третий сезон анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», основанная на реальных событиях драма о вспышке ВИЧ в СССР «Нулевой пациент» и лирическая комедия с Алисой Фрейндлих «Родители строгого режима» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Вампир в саду» / Vampire in the Garden, премьера (Netflix)
Аниме-сериал о противостоянии людей и вампиров. Впрочем, когда-то они жили в мире в некоем мифическом месте. На его поиски, оставив разногласия, и отправляются королева вурдалаков и обычная девушка. Сняли проекты режиссеры Ретаро Макихары («Сказ о четырех с половиной татами») и Хироюки Танаки («Атака титанов»).
С 16 мая, Netflix
Фильм «Как убили Джона Кеннеди» / JFK Revisited: Through the Looking Glass
Режиссер «Лица со шрамом» Оливер Стоун представляет свою двухчасовую версию событий 1963 года, когда в Далласе застрелили 35-го президента США Джона Кеннеди. При этом на этот раз фильм документальный — Стоун уже снимал художественный вариант истории с Кевином Костнером «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». И да — все теории заговора тут скрупулезно разбираются.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, ivi, Wink, Kion
Сериал «Нулевой пациент», премьера («Кинопоиск»)
Основанный на реальных событиях драматический сериал рассказывает о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году. Она произошла в детской больнице в Калмыкии. Молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) понимает, что у его маленьких пациентов — симптомы малоизученной в стране болезни. К ситуации в регионе подключается ученый из Москвы Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов). Также в касте проекта — Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева, Павел Майков и Евгений Стычкин. Последний стал и режиссером сериала вместе с Сергеем Трофимовым («Девятаев»). Сценарий написал Олег Маловичко («Метод»). Подробнее о том, каким получился проект, читайте в нашей рецензии.
С 19 мая, «Кинопоиск»
Сериал «Анджелин» / Angelyne, премьера (Peacock)
Яркий и красочный проект посвящен феномену поп-культуры США, который обыгрывался в «Симпсонах» и «Футураме». В 1980-х на билбордах страны стала появляться девушка в откровенных нарядах и провокационных позах. Так певица под псевдонимом Анджелин пыталась прорекламировать свое творчество, скрывая при этом кто она, откуда и сколько ей лет. Тайна была раскрыта лишь в 2017 году — в The Hollywood Reporter сообщили, что мистификацию придумала мигрантка из Польши Рени Голдберг. Певицу играет Эмми Россам из «Бесстыжих».
С 19 мая, Peacock
Сериал «Любовь, смерть и роботы» / Love, Death & Robots, 3 сезон (Netflix)
Спродюсированная Тимом Миллером (режиссер «Дэдпула») и Дэвидом Финчером анимационная антология возвращается уже с третьим сезоном. После восторженно принятой зрителями первой части продолжение критики, в основном, ругали (рецензию «Собака.ru» читайте здесь). Тем интереснее узнать, учли ли создатели недочеты при отборе новых эпизодов. В третьей части их будет восемь.
С 20 мая, Netflix
Сериал «Ночное небо» / Night Sky, премьера (Amazon Prime)
Шоураннеру Дэниэлу С. Коннолли («Лонгмайр») удалось заполучить в свой проект сразу двух лауреатов «Оскара» — Дж. К. Симмонса и Сисси Спейсек. Они играют пожилую супружескую пару, которая с помощью портала регулярно перемещается на другую планету: чтобы просто полюбоваться видами. Однажды они встречают незнакомца (Чай Хансен), которого принимают за инопланетянина.
С 20 мая, Amazon Prime
Сериал «АМОРЕ MORE», премьера (Kion)
Актриса Яна Гладких («Пищеблок», «Доктор Лиза») дебютирует как режиссер сериалов (в ее послужном списке уже есть фильм — комедия «Красотка в ударе»). Это драмеди о сложностях в отношениях пар среднего возраста. Георгий (Андрей Бурковский) пытается объяснить своей девушке Алисе (сама Гладких), что он полиамор. А повар Сергей (Юрий Чурсин) вместе с женой Еленой (Александра Урсуляк) стараются вернуть страсть в свою сексуальную жизнь.
С 20 мая, Kion
Фильм «Родители строгого режима»
«Родители строгого режима» — второй полный метр для Никиты Владимирова как режиссера (его дебют «Бабки» тоже сейчас можно найти на киноплатформах). В главных ролях внук Алисы Бруновны Фрейндлих снял свою бабушку и Александра Адабашьяна. Они играют супружескую пару, которая для перевоспитания сажает под «домашний арест» своего 38-летнего сына. Тот — при этом мэр города (Евгений Ткачук).
Уже вышел, Premier
Фильм «Джордж Карлин: Американская мечта» / George Carlin's American Dream
Документальный портрет одного из самых известных комиков в истории США — один из его номеров даже разбирался в Верховном суде страны — сняли Джадд Апатоу («Любовь», «Девочки», «Кабельщик») и Майкл Бонфильо (режиссер фильма о стендапере Рики Велесе). О Джордже Карлине тут рассказывают в том числе его последователи, среди которых Крис Рок и Джон Стюарт.
С 20 мая, HBO
Сериал «Тогда и сейчас» / Now and Then, премьера (Apple TV+)
Детективный триллер с классическим сюжетным ходом: те же 20 лет спустя. Вечеринка в честь выпускного компании друзей закончился смертью одного из них. Через две декады они вновь соберутся вместе — пятерым выжившим кто-то присылает анонимные угрозы, что раскроет правду о той ночи. В оригинале проект двуязычный: герои говорят на английском и испанском. Доступны буду сразу три эпизода, остальные пять будут выходить раз в неделю.
С 20 мая, Apple TV+
Комментарии (0)