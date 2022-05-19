«Таксист» Мартина Скорсезе вернется на большие экраны

На больших экранах покажут отреставрированную 4К-версию фильма. Процесс реставрации курировали сам Скорсезе и оператор Майкл Чэпмен. В 100 кинотеатрах фильм будет идти на английском языке с русскими субтитрами. Посмотреть полный список можно здесь.

«Это история о моральном упадке Америки после войны во Вьетнаме, отчуждении, насилии и ПТСР, охвативших общество и отраженных в безумии антигероя, таксиста-ветерана Трэвиса Бикла», — рассказывает «Иноекино».

Картина снята по сценарию Пола Шредера, который при создании фабулы картины опирался на собственный опыт депрессии, а также на вестерн «Искатели», «Записки из подполья» Федора Достоевского и «Тошноту» Жан-Поля Сартра.

Лента в 1976 году получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, в 1977-м была номинирована на четыре премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три премии BAFTA.

Напомним, кинокомпания Walt Disney приостанавливает выпуск своих фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.

А еще сборы российских кинотеатров в апреле упали на 54%, до 1,39 млрд руб. В апреле 2021 года сборы были в районе 3,013 млрд руб. В марте падение было не таким значительным — на 44%, до 2,13 млрд руб. Также почти на 52% сократилась и посещаемость.