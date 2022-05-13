Сборы и посещаемость российских кинотеатров в апреле упали почти на 50%

За неделю с 25 по 30 апреля сборы упали на 76% по сравнению с тем же отчетным периодом 2021 года. Такие показатели объясняют уходом зарубежных фильмов. А вместе с этим понизилась и средняя цена за билет с 318 руб. перед 24 февраля до 269 руб. в конце апреля.

Также зафиксировали значительное снижение посещаемости в апреле: на 52% до 5,06 млн зрителей. Еще в апреле 2021 года показатель составил 10,65 млн зрителей.

Представитель объединенной киносети (ОС) «Синема парк» и «Формула кино» считает, что падение сборов кинопроката в мае будет продолжаться. По словам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, обычно от проката на майских праздниках не ожидают больших сборов, однако этот месяц открывает сезон блокбастеров, которые приносят значительный доход.

Напомним, уход из РФ крупнейших зарубежных кинокомпаний сильно отразился на работе кинотеатров в России. Речь идет о падении выручки и нехватке отечественных фильмов, чтобы перекрыть объем требуемых к прокату картин.

Также более 50% кинотеатров может закрыться уже через 2-3 месяца. Об этом заявили в Ассоциации владельцев кинотеатров. По их подсчетам, упали почти в половину показатели за март 2022 года по сборам (44%) и по зрителям (49%), а к марту 2019-го — 54% и 59% соответственно.