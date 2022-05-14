Гендиректор сети «Синема парк/Формула кино» допустил закрытие некоторых кинотеатров

«Кинотеатры это не благотворительная организация, поэтому они должна окупаться. Сейчас в условиях очень тяжелой нагрузки по финансам, отсутствия какой-то позиции, давления со стороны банков по кредитованию, отсутствия выручки, да, действительно, закрыли два кинотеатра»,— сообщил Васясин.

По его словам, пока что у компании нет планов по закрытию определенного количества кинотеатров. «Определяющей будет экономическая ситуация каждой площадки, но нужно понимать, что это уже крайняя мера», — отметил он.

Напомним, сборы российских кинотеатров в апреле упали на 54%, до 1,39 млрд руб. Такие показатели объясняют уходом зарубежных фильмов. А вместе с этим понизилась и средняя цена за билет с 318 руб. перед 24 февраля до 269 руб. в конце апреля. Также зафиксировали значительное снижение посещаемости в апреле: на 52% до 5,06 млн зрителей. Еще в апреле 2021 года показатель составил 10,65 млн зрителей.