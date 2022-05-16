Стало известно, кому будет посвящен третий сезон «Бриджертонов»

Каждый новый сезон шоу от Netflix посвящен одному из сыновей или дочерей семьи Бриджертонов. В первом сезоне рассказывали историю Дафны Бриджертон и о ее любовных отношениях с Саймоном. Во втором подсветили романтические отношения Энтони Бриджертона и Кейт.

В основе сюжета сериала лежат серии книг Джулии Куин. Третий роман писательницы посвящен жизни Бенедикта Бриджертона, который учится в академии искусств, но создатели сериала решили пока отложить его историю. Дату выхода нового сезона «Бриджертонов» объявят позднее.

Основной сценарист и продюсер «Бриджертонов» Крис Ван Дьюсен покинул проект после второго сезона. Его место займет Джесс Браунелл. Главные роли в сериале исполняют Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реже-Жан Пейдж, Джонатан Бейли, Никола Кохлан, Сабрина Бартлетт, Рут Геммелл и другие.