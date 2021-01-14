«Обыкновенный расизм»: Почему все поссорились из-за сериала «Бриджертоны»?

Возмущение кастами в соцсетях — вещь довольно частая. Вы готовы пережить темнокожего Хитклифа в экранизации «Грозового перевала» 2011 года или Корделию в постановке «Короля Лира» с Иэном Маккелленом, но африканская Гермиона и Русалочка кажутся вам покушением на что-то незыблемое? Тогда это первый звоночек, что и вам не чужд обыкновенный расизм. Как пишет кинокритик Мария Кувшинова, «экспресс-тест» на него. Ведь аутентичность не достижима примерно никогда, а кастинг — это всего лишь условность, которая также бывает художественным приемом: актеров можно не менять, хотя герои взрослеют (как делали Франсуа Трюффо или Ричард Линклейтер) или наоборот одного персонажа в одном же фильме могут играть разные артисты (как у Тодда Солондза в «Перевертышах»).

В России поколение 30+ и 40+ читало «Хижину дяди Тома» в школьной программе и росло на лозунгах про свободу Анжеле Дэвис. Если бы чистота кастингов его и правда по-настоящему волновала, то принцип надо было бы довести до конца: обвинить в неаутентичности, скажем, сыгравших темнокожих людей Владимира Высоцкого («Как царь Петр арапа женил») и Ларису Долину («Мы из джаза»). Но в том-то и дело, что эти фильмы были сняты в веке 20-м и в эпоху относительной закрытости границ. А «Бриджертоны» на самом деле не про прошлое. По крайней мере, уж точно не про 19 век. Они о нас, здесь и сейчас, в эпоху глобализации и универсальности — готовых или нет принять другого.