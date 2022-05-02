Руководители киносетей рассказали о дефиците фильмов и предупредили о возможном закрытии 50% российских кинотеатров

Представители киносетей назвали сложившуюся ситуацию критической. «Если смотреть разницу между февралем и мартом 2022-го, когда из кинотеатров ушли большие американские проекты, падение [выручки] составило до 50% в Москве и до 85% в зависимости от региона. И наш запас прочности и так сильно истощен из‑за ковида», — рассказала президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.

По словам гендиректора объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексея Васясина, у них выручка упала примерно в четыре раза — так же, как и в среднем во всей индустрии. Если не будут предприняты меры, половину кинозалов придется закрыть, добавил он.

При этом руководители уверены, что за счет российского контента, который сейчас представлен в кинотеатрах, выйти на прежние показатели невозможно.

Согласно прогнозу экспертов, в дальнейшем ситуация будет оставаться сложной. «Летние месяцы — традиционно не российские месяцы, потому что всегда российские дистрибуторы искали лучшее время для выхода картин. Это новый год, конец года, начиная с октября, начало года (январь и праздники), а летом обычно ничего, спасал Голливуд. Сейчас Голливуд не предвидится», — пояснил Васясин.

Кинотеатры пытаются расширить контент, в том числе за счет новинок из Индии. Однако, по словам Васясина, это не массовый, а нишевой продукт, который пользуется популярностью не у всей аудитории.

Эксперт подчеркивает, что для дальнейшей работы кинотеатров, в краткосрочной перспективе, необходима прямая субсидия от государства. В среднесрочной перспективе следует увеличить количество фильмов, выходящих в прокат, проработать снижение издержек, а также ввести систему мотивации для кинопроизводителей, которая позволит следить за тем, чтобы выделенные средства были потрачены на производство хороших фильмов.

В долгосрочной перспективе необходимо дать возможность зарубежным компаниям, которые временно приостановили прокат своих картин в РФ, вернуться, а также не устанавливать квоты на показ их картин, как в Китае.