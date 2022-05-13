Том Хиддлстон в рясе и экранизация дебюта Салли Руни про полиаморию: Что смотреть дома на этой неделе

Костюмная драма с Клэр Дэйнс и Томом Хиддлстоном «Змей в Эссексе», продолжение обласканной американской критикой драмеди о стендапе «Хитрости», а также экранизация дебютного романа автора «Нормальных людей» Салли Руни «Разговоры с друзьями» и проект «Смычок» о кладмене-скрипаче с еще одним претендентом на звание «российского Шаламе» Марком Эйдельштейном — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Хитрости» / Hacks, 2 сезон (HBO)
Обласканная американской критикой драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли продолжается. Напомним, в первом сезоне агенты уговорили ее нанять Аву — авторку-феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Во втором — они отправятся в совместный тур. К касту также присоединится Лори Меткаф из «Леди Берд».
С 12 мая, HBO Max
Сериал «Абсурд», премьера (Premier)
Недавно на Premier закончился показ сериала Анны Пармас «Исправление и наказание» с шутками про пенитенциарную систему Россию. Там это была утопия про образцовую колонию-поселение, которую замначальника в исполнении Анны Михалковой превращала в «город Изумрудный, идя дорогой трудной». В новом проекте речь вновь о провинциальном исправительном учреждении. Генерал решает заменить в нем перед визитом комиссии настоящих заключенных на актеров. В сериале заняты Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин и Анна Старшенбаум.
С 12 мая, Premier
Сериал «Нулевые», премьера (more.tv)
Продолжение документального проекта Сергея Минаева о недавнем прошлом России. Исследовав девяностые, он перешел к нулевым. На повестке — восстание российского кино из небытия, старт «Дома-2» и мода на русский рэп. Среди героев сериала — Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Алена Долецкая, Артемий Лебедев, Тимур Бекмамбетов и даже Петр Листерман (да-да). Но начали с ночной жизни Москвы.
С 12 мая, more.tv, Wink, Premier
Сериал «Змей в Эссексе» / The Essex Serpent, премьера (Apple TV+)
Костюмная драма с Клэр Дэйнс, Томом Хиддлстоном и Клеманс Поэзи по мотивам одноименного бестселлера Сары Перри — уроженки Эссекса. Не удивительно, что именно в этом графстве происходит основное действие. Правда, не в современности, а конце 19 века. Верящая в научный прогресс эмансипированная вдова Кора (Дэйнс) переезжает сюда из Лондона. Используя рациональное мышление, она намерена разгадать локальную легенду: в одной из деревушек графства якобы живет мифическое чудовище — Змей из Эссекса. В расследовании ей помогает местный викарий. Но происходит трагедия.
С 13 мая, Apple TV+
Сериал «Смычок», премьера (Start)
Драматический сериал рассказывает о юном скрипаче из Пятигорска Сене по прозвищу Смычок. Он приезжает в Петербург, чтобы поступить в консерваторию, но становится кладменом. Главную роль в проекте играет еще один претендент на звание «российского Тимоти Шаламе» — 20-летний Марк Эйдельштейн («Шестнадцать +»). Режиссером «Смычка» стал Александр Цой («Когда она приходит»).
С 13 мая, Start
Фильм «Выпускной год» / Senior Year
Хлесткая комедия про выпускной бал режиссера Алекса Хардкасла («С любовью, Виктор») перепридумывает этот довольно-таки избитый жанр. Правда, без клише и мягких нравоучений тоже не обойдется. Главная героиня фильма — 37-летняя блондинка Стефани (Ребел Уилсон из «Идеального голоса»). В 2002 году она была чирлидиршей и главной претенденткой на звание королевы школьного бала, но из-за неудачного трюка упала с высоты и впала в кому. Спустя 20 лет она приходит в сознание и намерена все же получить заветный титул.
С 13 мая, Netflix
Сериал «Жилой комплекс „Роза"» / Jangmi maensyeon, премьера (Tving)
Корейский триллер рассказывает, как Джи-На (Лим Джи-ен) вместе с детективом Мин-Су (Юн Гюн-сан) пытается найти свою пропавшую сестру. Им кажется, что в исчезновении замешан кто-то из обитателей ЖК, в котором живут родители девушки. Режиссером сериала стал Чхан, снявший «Бабушку Ке-чхун» с Юн Е-джон из «Минари».
С 13 мая, Tving
Сериал «Линкольн для адвоката» / The Lincoln Lawyer, премьера (Netflix)
Проект Netflix рассчитан на тех, кто не смотрел экранизацию детективного романа Майкла Коннелли 2011 года с Мэттью Макконахи (или забыл ее основной сюжет). В сериальной версии адвоката Микки Холлера играет Мануэль Рульфо. Главный герой разбирается с личной жизнью — двумя бывшими женами — и попутно решает юридические кейсы. Среди создателей сериала — работавший над «Почему женщины убивают» Дэвид Гроссман.
С 13 мая, Netflix
Фильм «Оторви и выбрось»
Новый фильм автора «Папа, сдохни» Кирилла Соколова через утрированные литры крови и намеренно не слишком реалистичные увечья — это метафоры насилия вербального — рассказывает о борьбе вышедшей из колонии Оли (Виктория Короткова) за дочь Машу (Софья Кругова), которую ей не хочет отдавать бабушка ребенка — ее родная мама Вера Павловна (Анна Михалкова). Та бросается в погоню и даже нанимает помощника — полицейского и бывшего сожителя Оли (Александр Яценко). Самыми зрелыми в этом мире сходящих с ума взрослых оказываются дети. Теперь картину можно увидеть и на киноплатформах.
С 15 мая, «Кинопоиск»
Сериал «Разговоры с друзьями» / Conversations with Friends, премьера (Hulu)
После невероятного успеха сериала по роману «Нормальные люди» режиссер Ленни Абрахамсон и сценаристка Элис Бирч взялись за экранизацию еще одного текста Салли Руни — ее литературного дебюта «Разговоры с друзьями». Это также история взросления миллениалов и их запутанных отношений с другими и самими собой. Подруги-студентки Фрэнсис (дебютантка Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) заводят роман с молодой супружеской парой (Джемайма Керк и Джо Элвин). Основной сюжет вновь разворачивается в Ирландии — в Дублине.
С 15 мая, Hulu, «Кинопоиск»
Сериал «Жена путешественника во времени» / The Time Traveler's Wife, премьера (HBO)
Шоураннер «Шерлока» Стивен Моффат снял сериал по бестселлеру Одри Ниффенеггер, который когда-то вдохновил его и на сценарий эпизода «Девушка в камине» «Доктора Кто». Протагонист Генри (Тео Джеймс) из-за редкого генетического заболевания перемещается во времени, поэтому к жене Клэр (Роуз Лесли) он приходит в разные моменты ее жизни. Например, когда она еще ребенок, а ему уже за 30.
С 15 мая, HBO
Фильм «Голубой Байу» / Blue Bayou
На киноплатформах выходит фильм-участник Канн прошлого года. Это основанная на реальной история про американца корейского происхождения Антонио Леблана. Его в детстве усыновила пара из США, но спустя много лет, когда он сам уже женился и стал отцом, иммиграционная служба пытается его депортировать из страны, которую он считает родной. Главные роли играют сам режиссер картины Джастин Чон («Патинко») и Алисия Викандер.
С 15 мая, «Кинопоиск»
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