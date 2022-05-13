Том Хиддлстон в рясе и экранизация дебюта Салли Руни про полиаморию: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Выпускной год» / Senior Year

Хлесткая комедия про выпускной бал режиссера Алекса Хардкасла («С любовью, Виктор») перепридумывает этот довольно-таки избитый жанр. Правда, без клише и мягких нравоучений тоже не обойдется. Главная героиня фильма — 37-летняя блондинка Стефани (Ребел Уилсон из «Идеального голоса»). В 2002 году она была чирлидиршей и главной претенденткой на звание королевы школьного бала, но из-за неудачного трюка упала с высоты и впала в кому. Спустя 20 лет она приходит в сознание и намерена все же получить заветный титул.

С 13 мая, Netflix