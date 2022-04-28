Владельцы кинотеатров предупредили об угрозе закрытия 50% кинозалов в ближайшие два месяца в России

Сейчас продолжает работать 3633 кинозала из 5709, которые были зарегистрированы в России к началу года. Недостаток репертуара в ближайшие два месяца может привести к уменьшению выручки кинотеатров более чем на 80% и к закрытию минимум 50% кинозалов.

В ассоциации отметили, что хотя российские продюсеры и кинопроизводители впервые могут работать без конкуренции, однако в краткосрочной перспективе заменить все ушедшие из проката картины не получится.

Также представители ассоциации заметили, что дистрибьютеры и привлекают дополнительный контент из Азии, Латинской и Южной Америки, и запускают классические картины, но это история все равно остается нишевой и не может вернуть массового зрителя в кинозалы.

«Остановка работы кинотеатров автоматически приведет к прекращению жизнедеятельности всей киноотрасли, поскольку именно кинотеатры являются гарантом создания качественного, большого, идейного кино. Надо понимать, что киноотрасль сегодня — это 55 тыс. рабочих мест. <…>

К сожалению, мы также понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае, к концу лета, спасать уже будет некого, и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, кинокомпания Walt Disney приостанавливает выпуск собственных фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.