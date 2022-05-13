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Шоу «Вечерний Ургант» все-таки закрывают? «Первый канал» прокомментировал эту информацию

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Представители «Первого канала» назвали «чушью» информацию о закрытии шоу «Вечерний Ургант». Телеканалу пришлось разъяснять ситуацию после того, как в Сети появились фото с разобранными декорациями. Рассказываем подробнее о ситуации.

Слава Филиппов

В telegram-канале «продюсер от бг» появились фотографии, на которых изображены разобранные декорации в Останкино. «Разбирают студию "Вечернего Урганта". Выводов не будет, добавим только, что она была неразборная все 10 лет эфира», — пишут авторы поста. Позже Ксения Собчак также сообщила в своем telegram-канале, что «Урганта закрыли».

На эти заявления на «Первом канале» ответили двумя словами: «Собачья чушь». Такой комментарий получил РБК. В издании также приводят слова источника на телеканале, который сообщил, что фотографии сделаны не в студии «Вечернего Урганта», а в транспортном коридоре.

Напомним, в конце февраля стало известно о том, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира. В пресс-службе «Первого канала» заявили, что изменения в сетке вещания связаны с общественно-политической ситуацией.

Позже, 11 марта, СМИ сообщили о том, что актер и телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Он действительно уехал, но только в отпуск: «А я возьму и скоро вернусь».

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Иван Ургант

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