Шоу «Вечерний Ургант» все-таки закрывают? «Первый канал» прокомментировал эту информацию

На эти заявления на «Первом канале» ответили двумя словами: «Собачья чушь». Такой комментарий получил РБК. В издании также приводят слова источника на телеканале, который сообщил, что фотографии сделаны не в студии «Вечернего Урганта», а в транспортном коридоре.

Напомним, в конце февраля стало известно о том, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира. В пресс-службе «Первого канала» заявили, что изменения в сетке вещания связаны с общественно-политической ситуацией.

Позже, 11 марта, СМИ сообщили о том, что актер и телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Он действительно уехал, но только в отпуск: «А я возьму и скоро вернусь».