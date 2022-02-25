Шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира. На Первом канале объяснили, с чем это связано

Зрители обратили внимание, что последний выпуск шоу выходил 21 февраля. После его не показывали на телеканале, хотя обычно оно выходит с понедельника по пятницу. Ранее в СМИ появилась информация, что Первый канал может прекратить сотрудничество с Ургантом «после острой реакции общества на его высказывание против специальной военной операции России в защиту жителей ДНР и ЛНР».

В пресс-службе Первого канала заявили, что исчезновение программы «Вечерний Ургант» из сетки вещания телеканала связано с общественно-политической ситуацией, а контракт с ведущим не расторгнут, пишет ТАСС.

«Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — сообщили в пресс-службе.