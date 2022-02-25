Шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира. На Первом канале объяснили, с чем это связано

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале. Накануне ведущий выступил с критикой военной операции на Украине. В пресс-службе телеканала заявили, что контракт в ведущим не расторгнут. Рассказываем подробнее.
Зрители обратили внимание, что последний выпуск шоу выходил 21 февраля. После его не показывали на телеканале, хотя обычно оно выходит с понедельника по пятницу. Ранее в СМИ появилась информация, что Первый канал может прекратить сотрудничество с Ургантом «после острой реакции общества на его высказывание против специальной военной операции России в защиту жителей ДНР и ЛНР».
В пресс-службе Первого канала заявили, что исчезновение программы «Вечерний Ургант» из сетки вещания телеканала связано с общественно-политической ситуацией, а контракт с ведущим не расторгнут, пишет ТАСС.
«Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — сообщили в пресс-службе.
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