18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира. На Первом канале объяснили, с чем это связано

Поделиться:

Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить на Первом канале. Накануне ведущий выступил с критикой военной операции на Украине. В пресс-службе телеканала заявили, что контракт в ведущим не расторгнут. Рассказываем подробнее.

Георгий Павловский

Зрители обратили внимание, что последний выпуск шоу выходил 21 февраля. После его не показывали на телеканале, хотя обычно оно выходит с понедельника по пятницу. Ранее в СМИ появилась информация, что Первый канал может прекратить сотрудничество с Ургантом «после острой реакции общества на его высказывание против специальной военной операции России в защиту жителей ДНР и ЛНР».

В пресс-службе Первого канала заявили, что исчезновение программы «Вечерний Ургант» из сетки вещания телеканала связано с общественно-политической ситуацией, а контракт с ведущим не расторгнут, пишет ТАСС.

«Программа "Вечерний Ургант" в прошедшие дни не планировалась на канале в связи с выходными днями, что было изначально заявлено в сетке. Текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями. Иван Ургант, безусловно, продолжает работу на канале», — сообщили в пресс-службе.

Ксения Собчак, Рената Литвинова, Иван Ургант, Лиза Боярская, Юрий Шевчук и другие — с призывом к миру и прекращению боевых действий на Украине

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Иван Ургант

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: