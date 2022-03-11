О том, что Ургант покинул Россию, сообщила Baza. По информации издания, актер и телеведущий выехал за пределы страны — предположительно, в Израиль — вместе с двумя дочерьми и супругой.

Одновременно с этим источники утверждали, что отъезд Урганта — «лишь отпуск, в который он не смог поехать на новогодние праздники и перенес на весну». «Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть», — отмечали они.

Позже Ургант подтвердил, что Россию не покидал, а сам отъезд связан с отпуском. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь ❤️», — поделился он в своем Instagram.

Напомним, в конце февраля стало известно о том, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира. В пресс-службе «Первого канала» заявили, что изменения в сетке вещания связаны с общественно-политической ситуацией.