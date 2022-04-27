Как пишет издание Deadline со ссылкой на комментарий Эндрю Криппса, президента департамента международного кинопроката Warner Bros., студия надеется вернутся на российский рынок.

«За последние пару лет мы все научились жить в режиме неопределенности. Мы надеемся, что есть какое-то подобие решения [в сложившейся ситуации]», — сказал президент департамента международного кинопроката Warner Bros.

Однако Криппс не смог назвать каких-либо определенных условий для возвращения компании на российский рынок: «Я не знаю [наших условий возвращения]. Прекращение огня и вывод войск? Мне неизвестен этот момент. Я знаю только то, что голливудские релизы не показываются в стране». По словам Криппса, ежегодно на Россию приходится около 5% международных кассовых сборов компании.

Напомним, в начале марта кинокомпания Walt Disney приостановила выпуск собственных фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.