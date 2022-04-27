Кинокомпания Warner Bros., которая приостановила прокат своих фильмов в России, высказала желание вернутся на рынок страны. Однако пока не известно, на каких условиях показы смогут возобновиться.
Как пишет издание Deadline со ссылкой на комментарий Эндрю Криппса, президента департамента международного кинопроката Warner Bros., студия надеется вернутся на российский рынок.
«За последние пару лет мы все научились жить в режиме неопределенности. Мы надеемся, что есть какое-то подобие решения [в сложившейся ситуации]», — сказал президент департамента международного кинопроката Warner Bros.
Однако Криппс не смог назвать каких-либо определенных условий для возвращения компании на российский рынок: «Я не знаю [наших условий возвращения]. Прекращение огня и вывод войск? Мне неизвестен этот момент. Я знаю только то, что голливудские релизы не показываются в стране». По словам Криппса, ежегодно на Россию приходится около 5% международных кассовых сборов компании.
Напомним, в начале марта кинокомпания Walt Disney приостановила выпуск собственных фильмов в России. Аналогичные решения приняли Warner Bros., Sony Pictures и Paramount.
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