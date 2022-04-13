Дэвид Линч работает над новым кинопроектом. Премьера состоится на фестивале в Каннах

«Самое удивительное, что, согласно двум хорошо информированным источникам, [на Каннском кинофестивале] будет даже художественный фильм Дэвида Линча , который создавался полностью вне поля зрения. В нем снималась Лора Дерн — либо в качестве камео, либо в роли второго плана — вместе с некоторыми другими постоянными партнерами Линча», — пишет издание Variety.

Последняя на сегодняшний день киноработа Линча — короткометражный фильм «Что сделал Джек?», представленный на Netflix в 2020 году без каких-либо анонсов. Тогда же ряд СМИ сообщали о том, что режиссер работает над новым проектом — и не исключали, что также для Netflix.

О своем отборе на 75-й сезон Каннский кинофестиваль объявит уже в четверг, 14 апреля. Уже известно, что заявку на участие своего нового фильма «Сказка» подаст режиссер Александр Сокуров. Ранее оргкомитет киносмотра заявил, что готов рассматривать для участия в основном конкурсе фильмы трех российских режиссеров, в том числе Сокурова, вне зависимости от международной политической обстановки.