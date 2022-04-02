«У меня разбито сердце»: Уилл Смит решил покинуть Академию киноискусств после инцидента на «Оскаре»

«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — отметил актер.

Свой поступок он считает «шокирующим, болезненным и непростительным». Кроме того, он готов принять любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.



«Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом», — подчеркнул Уилл Смит.

