«У меня разбито сердце»: Уилл Смит решил покинуть Академию киноискусств после инцидента на «Оскаре»

Актер Уилл Смит, который на церемонии вручения премии «Оскар» дал пощечину комику Крису Року, отпустившему шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит, покидает американскую Академию киноискусств. Об этом сообщает издание Variety.
«Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей со всего мира. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце», — отметил актер.
Свой поступок он считает «шокирующим, болезненным и непростительным». Кроме того, он готов принять любые дополнительные последствия, которые Совет управляющих Академии сочтет целесообразными.
«Изменения требуют времени, и я полон решимости сделать работу, чтобы гарантировать, что я никогда больше не позволю насилию взять верх над разумом», — подчеркнул Уилл Смит.
Напомним, в ночь на 28 марта прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время церемонии. В прямом эфире актер поднялся на сцену и отвесил оплеуху ведущему после шутки над женой Смита. Тогда Рок свел инцидент к шутке. А позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.
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