Почему третий сезон сериала «Сексуальное просвещение» — самый лучший?

На Netflix вышел третий сезон их флагманского проекта «Сексуальное просвещение» — обаятельной комедии, которая уместила в себе и классно написанные перипетии подростковой жизни, и ликбез по половому воспитанию. По просьбе «Собака.ru» о новом жизненном этапе полюбившихся героев рассказывает Дмитрий Барченков.
Два года мы ждали, как же повернется судьба Отиса и Мэйв (героев Эйса Баттерфилда и Эммы Маккей), как отразится на отношениях их пары нелепый поступок Айзека со стертым сообщением, что там ждет Эрика и Адама (Ншути Гатва и Коннор Суинделлс) или какой станет жизнь школы после ослепительного скандала с мюзиклом про вагины. А создатели проекта взяли и переместили фокус — с ищущих себя подростков на не менее неуверенных в себе взрослых. При этом на все волнующие фанатов вопросы тоже ответили.
Вообще поптыка усидеть на двух стульях — это, пожалуй, отличительная черта «Сексуального просвещения» (раньше название переводили как «Половое воспитание», но с официальным приходом Netflix в Россию остановились на таком — Прим.ред.). Если ностальгируете по диснеевским сериалам нулевых и любите тинейджерские драмы, то для вас здесь любовные перипетии. Если не хватало пособия по подготовке к анальному сексу или объяснений, зачем нужно делать кунилингус, то и эти пробелы закрываются случаями из практики предприимчивого Отиса или его мамы, сексологини Джейн (Джиллиан Андерсон). Не хватало проекту, разве что, точного баланса: первый сезон был как раз характерно больше про подростковую драму, а второй – про особенности секса. В третьем эта золотая середина будто бы находится, то есть попытка превращается в реальное доказательство делом.
Любовь, казалось бы, практически все ученики школы Мурдейла уже нашли, поэтому самое время обратить внимание на дружбу. Именно ее особенности, радости и проблемы становятся основным лейтмотивом зумерской части третьего сезона. А с ней и той самой мелодраматической. Мэйв наконец разбирается в сложном комплексе чувств к Отису, Ола и Лили становятся поддержкой зазнайки Вив, а линия Эмми, которой домогались в предыдущем сезоне в автобусе, а также ее отношения со всеми своими знакомыми вообще едва ли не ключевая история.
За помощью в преодолении травмы Эмми обращается ко все той же маме Отиса — ведь курсы самого главного героя теперь под запретом. На взрослых вторая, образовательная сторона сериала. Героиня Джиллиан Андерсон на этот раз беременна и мирится не только со страхами уже забытого материнства, но и с общественными скепсисом и неодобрением. В одной из сцен Джейн буквально называют «старородящей». А вот у новичка сезона якобы прогрессивной директрисы Хоуп проблема обратная — она родить, к сожалению, не может, и всю боль вымещает на школьниках. Яркая и харизматичная управительница должна бы горы с учениками Мурдейла свернуть, но вместо этого закрутила гайки. Заданный ей курс на консервативный поворот не только оживил немного провисшую в предыдущем сезоне драматургию, но и явно отразил в себе политические настроения — дискуссию об этических границах и их понимании.
Но со всеми заигрываниями со старшей аудиторией авторы «Сексуального просвещения» не забывают о том, что смотрят их детище в основном подростки. Для них снова особенности принятия сексуальной идентичности, разрушение страхов перед оральным сексом и изучение секстинга. Да еще и под те же классные треки из TikTok. Сцена, где Эрик танцует vogue и наряжается под одну из песен Тодрика Холла в вас, наверняка, откликнется. Как и весь новый сезон. Пожалуй, лучший за все время проекта.
Текст: Дмитрий Барченков
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