Почему третий сезон сериала «Сексуальное просвещение» — самый лучший?

Два года мы ждали, как же повернется судьба Отиса и Мэйв (героев Эйса Баттерфилда и Эммы Маккей), как отразится на отношениях их пары нелепый поступок Айзека со стертым сообщением, что там ждет Эрика и Адама (Ншути Гатва и Коннор Суинделлс) или какой станет жизнь школы после ослепительного скандала с мюзиклом про вагины. А создатели проекта взяли и переместили фокус — с ищущих себя подростков на не менее неуверенных в себе взрослых. При этом на все волнующие фанатов вопросы тоже ответили.

Вообще поптыка усидеть на двух стульях — это, пожалуй, отличительная черта «Сексуального просвещения» (раньше название переводили как «Половое воспитание», но с официальным приходом Netflix в Россию остановились на таком — Прим.ред.). Если ностальгируете по диснеевским сериалам нулевых и любите тинейджерские драмы, то для вас здесь любовные перипетии. Если не хватало пособия по подготовке к анальному сексу или объяснений, зачем нужно делать кунилингус, то и эти пробелы закрываются случаями из практики предприимчивого Отиса или его мамы, сексологини Джейн (Джиллиан Андерсон). Не хватало проекту, разве что, точного баланса: первый сезон был как раз характерно больше про подростковую драму, а второй – про особенности секса. В третьем эта золотая середина будто бы находится, то есть попытка превращается в реальное доказательство делом.