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Кино и сериалы

Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих зарубежных и российских фильмов

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Киностудия Walt Disney Company решила полностью приостановить прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Выпуск лент на больших экранах прекратится 7 апреля. Об этом пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники на рынке.

Marko Aliaksandr / Shutterstock.com

Запрет на прокат коснется как зарубежных проектов студии, включая «Смерть на Ниле», так и российских («Мистер Нокаут» и другие). Компания Disney еще в начале марта приостановила выпуск новых фильмов в России и лицензирование проектов для видеосервисов. Однако те релизы, которые уже транслировались в российских кинотеатрах, оставались в репертуаре.

Напомним, что аналогичные решения приняли и другие американские киностудии. Среди них Warner Bros., Sony Pictures, Paramount. Также стриминговый сервис Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми вел работу совместно с российскими продюсерами.

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