Компания Disney полностью приостанавливает прокат своих зарубежных и российских фильмов

Запрет на прокат коснется как зарубежных проектов студии, включая «Смерть на Ниле», так и российских («Мистер Нокаут» и другие). Компания Disney еще в начале марта приостановила выпуск новых фильмов в России и лицензирование проектов для видеосервисов. Однако те релизы, которые уже транслировались в российских кинотеатрах, оставались в репертуаре.

Напомним, что аналогичные решения приняли и другие американские киностудии. Среди них Warner Bros., Sony Pictures, Paramount. Также стриминговый сервис Netflix приостановил производство всех оригинальных фильмов и сериалов, над которыми вел работу совместно с российскими продюсерами.