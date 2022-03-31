Криминальные драмы «Бумер» и «Бумер-2» выйдут в повторный российский прокат

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», старт релиза фильмов «Бумер» и «Бумер-2» запланирован на 21 апреля. Дистрибьютером выступает компания «Наше кино», выпустившая в прокат мультфильмы о трех богатырей, ленту «Салют-7» и другие картины. Как долго «Бумер» будет на больших экранах, а также другие подробности проката не уточняются.

Боевик, криминальная драма и роуд-муви одновременно, полнометражный дебют режиссера Петра Буслова «Бумер» впервые вышел в прокат в 2003 году. В 2006-ом на большие экраны было выпущено продолжение — «Бумер. Фильм второй». Действия картины происходят осенью 1999 года в Подмосковье, четверо главных героев на BMW скрываются от погони. «Бумер» считается точным портретом бандитской России 2000-х и главным хитом начала XXI века.

В начале марта в петербургском кинотеатре «Авроре» стартовала ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. В повторный прокат вышли фильмы «Брат» и «Брат-2», «Мне не больно», «Счастливые дни», «Замок», «Морфий», «Жмурки», «Про уродов и людей» и «Кочегар». В этом году в честь 25-летия фильма «Брат» в Петербурге также пройдет серия мероприятий — в том числе Балабановские чтения и масштабная выставка в «Севкабель Порту».