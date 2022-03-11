Ретроспектива фильмов Алексея Балабанова пройдет с 11 по 27 марта. На большом экране можно будет вновь посмотреть такие культовые картины, как «Про уродов и людей», «Брат» и «Брат-2», «Мне не больно», «Счастливые дни», «Замок», «Морфий», «Жмурки» и «Кочегар». Расписание кинопоказов можно посмотреть здесь.

«Я очень люблю первые картины Алексея Балабанова. Я считаю, что «Брат» и «Брат 2» — абсолютно потрясающий срез, откровение и чаяние гигантского количества людей. Это настоящее народное кино, в котором жажда справедливости играет самую главную роль. Для меня отражение всегда сильнее луча, а Балабанов никогда не шел по этой формуле — он шел по прямой, по лучу», — отметил режиссер Никита Михалков.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Окончив переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков, Балабанов начал карьеру ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1990 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров. С 1990 года Балабанов жил и работал в Петербурге, и именно с этим городом была теснее всего связана его биография.

Обладатель премии «Ника», двукратный призер «Кинотавра», лауреат более 25 кинофестивалей, — имя Балабанова стало символом расцвета постсоветского кинематографа. «Балабанов вёл для нашего кино и — шире — для нашей страны какую-то очень существенную работу. Для мира, я думаю, тоже», — отметил глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.