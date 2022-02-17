Спецпоказы, Балабановские чтения и масштабная выставка в «Севкабель Порту»: в Петербурге отметят 25-летие фильма «Брат»

В 2022 году фильму Алексея Балабанова «Брат» исполняется 25 лет. Премьера картины состоялась 17 мая 1997 года в Каннах, а спустя месяц «Брат» был показан на «Кинотавре», где Бодров и Балабанов получили гран-при фестиваля как лучший актер и лучший режиссер. История про дембеля Данилу Багрова в Петербурге 1990-х стала одним из важнейших постсоветских фильмов, а Данила — любимым героем уже не одного поколения зрителей.

К 25-летию фильма «Брат» приурочена серия мероприятий. Часть из них состоится в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге — городах, где жил, взрослел и учился Алексей Балабанов. В нижегородском «Арсенале» состоится день Алексея Балабанова, в Ельцин Центре в Екатеринбурге — выставка «Привет, это Данила. Ну тот, с плеером». Выйдут документальные фильмы и серия комиксов по мотивам «Брата», также планируется выпуск коллекций одежды в коллаборации с российскими брендами.

В Петербурге в честь 25-летия культового фильма пройдут специальные показы «Брата» и «Брата-2», а также Балабановские чтения. Кроме того, осенью в «Севкабель Порту» откроется большая интерактивная выставка, посвященная культовому фильму.

Подробности о мероприятиях, посвященных юбилею фильма, можно посмотреть здесь.