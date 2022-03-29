Уилла Смита лишат «Оскара» за пощечину? Это решат на собрании киноакадемии

Актера Уилла Смита, который накануне получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, могут лишить почетной награды за пощечину. Решать это будет исполнительный комитет кинопремии 30 марта, пишет The Guardian.
Напомним, Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время церемонии. В прямом эфире актер поднялся на сцену и отвесил оплеуху ведущему после шутки над женой Смита. Тогда Рок свел инцидент к шутке. А позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».
На следующий день представители Академия кинематографических искусств и наук выступили с осуждением насилия в любой форме, и объявили, что начнет расследование для определения дальнейших действий.
Свои извинения принес и сам виновник скандала. Уилл Смит попросил прощение у Академии и Криса Рока. «Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным», — признал актер.
В ночь на 28 марта прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит, удостоившийся статуэтки как лучший актер, дал пощечину комику Крису Року, отпустившему шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит. Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.
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