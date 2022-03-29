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Уилла Смита лишат «Оскара» за пощечину? Это решат на собрании киноакадемии

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Актера Уилла Смита, который накануне получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, могут лишить почетной награды за пощечину. Решать это будет исполнительный комитет кинопремии 30 марта, пишет The Guardian.

Emma McIntyre/Getty Images

Напомним, Уилл Смит дал пощечину комику Крису Року во время церемонии. В прямом эфире актер поднялся на сцену и отвесил оплеуху ведущему после шутки над женой Смита. Тогда Рок свел инцидент к шутке. А позже на церемонии Уилл Смит получил свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард».

На следующий день представители Академия кинематографических искусств и наук выступили с осуждением насилия в любой форме, и объявили, что начнет расследование для определения дальнейших действий.

Свои извинения принес и сам виновник скандала. Уилл Смит попросил прощение у Академии и Криса Рока. «Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии «Оскар» было неприемлемым и непростительным», — признал актер.

В ночь на 28 марта прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Но не только лауреаты стали главными событиями «Оскара». Уилл Смит, удостоившийся статуэтки как лучший актер, дал пощечину комику Крису Року, отпустившему шутку в адрес его жены Джады Пинкетт-Смит. Собрали подборку мемов — посмотрите, как в Сети реагировали на это.

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