Любимова предложила провести в Сочи национальный киносмотр вместо «Кинотавра»

Ольга Любимова Министр культуры России — о фестивале, который может занять место «Кинотавра», цитата по ТАСС: Происходящие события не должны нас парализовать, выбить из колеи. Нам не должны говорить о том, что у нас не будет фестивалей, что мы вам закрываем «Кинотавр». Если не будет «Кинотавра» в Сочи, будет национальный киносмотр, куда будут приезжать люди, потому что там выросло поколение кинематографистов. […] Никто не должен лишать нас традиции встречаться в Зимнем театре. Не будет названия «Кинотавр» — мы с отраслью придумаем другое.

Напомним, ранее о том, что «Кинотавр» в 2022 году может не состояться, рассказал в интервью блогеру и урбанисту Илье Варламову продюсер фестиваля Александр Роднянский. Причиной переноса он назвал необходимость «ждать других времен». Позже «Кинотавр» официально отменили. Тогда же в Министерстве культуры России заявили, что не получали информацию об отмене или переносе фестиваля, а заявка на проведение продолжает находиться в работе.

«Кинотавр» проводится ежегодно с 1991 года. Победителями смотра в разные годы становились картины «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Брат» Алексея Балабанова, «Кавказский пленник» Сергея Бодрова, «Бедные родственники» Павла Лунгина, «Анкор, еще анкор!» Петра Тодоровского, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Нежный возраст» Сергея Соловьева, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Волчок» Василия Сигарева, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и многие другие.