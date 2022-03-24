Продюсер и президент «Кинотавра» не исключил отмены фестиваля в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью блогеру и урбанисту Илье Варламову.
«"Кинотавр" — важнейший отечественный фестиваль, один из самых старых брендов в новой России. Я не думаю, что «Кинотавру», бренду имеет смысл продолжать существовать в России такой. Я думаю, я еще не объявлял — вот сейчас я говорю тебе [Варламову] первому, я думаю, мы просто откажемся от его проведения в этом году. Невозможно. Будем ждать других времен», — заявил Роднянский.
На уточнение Варламова, что «Кинотавр» могут национализировать, Роднянский ответил: «Пусть и ММКФ [Московский международный кинофестиваль] национализируют, он тоже перенесся. Мы же переносим».
«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1990 года. Организаторами являлись Марк Рудинштейн (1946-2021) и Олег Янковский (1944-2009). До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы. С 2011 года географические рамки сняты, и на конкурс может быть подан любой фильм на русском языке.
Номинации, в которых можно получить статуэтку, это главный приз, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую женскую роль, приз им. О. Янковского за лучшую мужскую роль, приз за лучшую операторскую работу, риз им. Г. Горина «За лучший сценарий», приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму», приз конкурса «Кинотавр. Дебют», а также приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр».
В 2022 году «Кинотавр» должен пройти в 33-й раз с 13 по 20 сентября в Сочи в офлайн-формате делового кинофорума «с соблюдением всех предписанных норм Роспотребнадзора». В конце февраля фестиваль открыл прием заявок на участие в конкурсных программах.
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