Теперь официально: фестиваль «Кинотавр» в 2022 году не состоится

«"Кинотавр" — важнейший отечественный фестиваль и один из самых известных культурных брендов в России. Я руковожу им уже 18 лет и горжусь талантливыми фильмами и авторами, которые были открыты и замечены благодаря фестивалю. Их очень немало. Но в этом году фестиваль не состоится, он будет перенесен на период, когда мы переживем текущие политические события и сможем вернуться к кинематографу, в том числе — чтобы осмыслить произошедшее со страной и всеми нами», — передали «Собака.ru» заявление Роднянского представители основанной им кинокомпании «Нон-стоп продакшн».

Напомним, о том, что «Кинотавр» в 2022 году может не состояться, Роднянский рассказал ранее в интервью блогеру и урбанисту Илье Варламову. Причиной переноса он назвал необходимость «ждать других времен».

«Кинотавр» проводится ежегодно с 1991 года. Победителями смотра в разные годы становились картины «Водитель для Веры» Павла Чухрая, «Брат» Алексея Балабанова, «Кавказский пленник» Сергея Бодрова, «Бедные родственники» Павла Лунгина, «Анкор, еще анкор!» Петра Тодоровского, «Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Нежный возраст» Сергея Соловьева, «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова, «Волчок» Василия Сигарева, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Географ глобус пропил» Александра Велединского и многие другие.