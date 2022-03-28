Лучшим режиссером «Оскара»-2022 признана Джейн Кэмпион за работу над фильмом «Власть пса»

Сегодня ночью в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе проходит 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Редакция «Собака.ru» не спит всю ночь: мы ведем текстовую трансляцию церемонии, а здесь публикуем полный список лауреатов. В номинации «Лучший режиссер» победила Джейн Кэмпион, снявшая фильм «Власть пса».
Джейн Кэмпион — новозеландский кинорежиссер, сценарист и писатель. Наибольшую известность Кэмпион принесла постановка драмы «Пианино» (1993), за которую она была удостоена премии «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля и «Оскара» за лучший оригинальный сценарий.
Лента «Власть пса» основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа 1967 года. Действие фильма происходит в 1920-х. Братья Фил и Джордж владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Несмотря на родство и совместный бизнес, у них мало общего: Фил груб и не упускает возможность унизить слабых, Джордж тих, вежлив и предпочитает спокойно вести бизнес. Когда Джордж женится на местной вдове Роуз, у которой есть сын-подросток, Фил никак не может с этим смириться.
Главные роли в картине исполнили Бенедикт Камбербэтч, Коди Смит-Макфи, Кирстен Данст и Джесси Племонс. Название фильма отсылает к псалму 21 «Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog» — «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою».
Комментарии (0)