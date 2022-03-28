Короткометражный фильм «БоксБалет» петербургской студии «Мельница» не получил «Оскар» в 2022 году

Короткометражный фильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова создавался в 2019 году на петербургской студии «Мельница». Это история любви боксера и балерины, рассказанная с юмором и драматизмом, и которая «очень попадает в оскаровский формат».

Продюсерами ленты выступили Сергей Сельянов и Александр Боярский. Ранее картина уже получала призы на фестивале короткометражного кино «Короче», а также она становилась лауреатом премии «Икар».

«Там любовный треугольник. За балериной также ухаживает хореограф, который карикатурно напоминает Георгия Товстоногова. Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — так описывал «БоксБалет» режиссер и член Американской киноакадемии Константин Бронзит.