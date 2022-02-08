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Короткометражный мультфильм «Боксбалет» петербургской студии «Мельница» вошел в число номинантов на «Оскар»

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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». В этом году на премию в категории «лучший анимационный короткометражный фильм» претендует работа Антона Дьякова «Боксбалет», созданная в петербургской студии «Мельница».

Короткометражку делали на петербургской студии «Мельница» в 2019 году. Продюсерами ленты выступили Сергей Сельянов и Александр Боярский. Ранее картину уже получала призы на фестивале короткометражного кино «Короче», а также она становилась лауреатом премии «Икар».

Режиссер и член Американской киноакадемии Константин Бронзит заявлял, что «Боксбалет» — история любви боксера и балерины, рассказанная с юмором и драматизмом, и которая «очень попадает в оскаровский формат».

«Там любовный треугольник. За балериной также ухаживает хореограф, который карикатурно напоминает Георгия Товстоногова. Хотя в реальности Товстоногов не был балетмейстером, а занимался театральной режиссурой, Дьяков нарисовал очень похожего на него персонажа», — сообщил Бронзит.

Напомним, американская киноакадемия объявила номинантов на 94-го сезона премии «Оскар». Публикуем список претендентов на статуэтку в 2022 году.

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