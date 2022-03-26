Сарик Андреасян планирует снять сериал по истории Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

Петербурженка Маргарита Грачева рассказала, что по мотивам истории ее жизни снимут сериал. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
По словам Маргариты Грачевой, продюсером и режиссером проекта выступит Сарик Андреасян, известный по фильму «Непрощенный» и сериалу «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.
«Сейчас пишется сценарий, и, надеюсь, скоро приступим к съемкам. Если что, я не буду в качестве актрисы, считаю, что это должен делать профессиональный человек. Но я буду приезжать на съемочную площадку, хочу, чтобы сериал получился максимально достоверным, поэтому буду контролировать процесс», – отметила девушка.
Ранее стало известно о том, что режиссер Сарик Андреасян снимет сериал по книге, которую написала жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова. «Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор «Землетрясения» и «Непрощенного» экранизировал ее историю», — поделился Андреасян.
Напомним, история Маргариты Грачевой произошла в 2017 году. Ее муж Дмитрий Грачев, ревновавший девушку и не желавший с ней расставаться, увез ее в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Маргарите удалось выжить: врачи смогли восстановить левую руку, а вторую заменили на бионический протез. В 2018 году Дмитрия приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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