Сарик Андреасян планирует снять сериал по истории Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук

По словам Маргариты Грачевой, продюсером и режиссером проекта выступит Сарик Андреасян, известный по фильму «Непрощенный» и сериалу «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

«Сейчас пишется сценарий, и, надеюсь, скоро приступим к съемкам. Если что, я не буду в качестве актрисы, считаю, что это должен делать профессиональный человек. Но я буду приезжать на съемочную площадку, хочу, чтобы сериал получился максимально достоверным, поэтому буду контролировать процесс», – отметила девушка.

Ранее стало известно о том, что режиссер Сарик Андреасян снимет сериал по книге, которую написала жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова. «Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор «Землетрясения» и «Непрощенного» экранизировал ее историю», — поделился Андреасян.