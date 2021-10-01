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Кино и сериалы

Режиссер Сарик Андреасян займется разработкой экранизации книги жертвы «скопинского маньяка»

Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал по книге, которую написала жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова. «Кинокомпания Братьев Андреасян» приобрела права на экранизацию произведения «Исповедь узницы подземелья», рассказали в пресс-службе компании.

Катя Мартынова. Фото: «ВКонтакте»

По словам режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, права на экранизацию хотели получить многие представители киноиндустрии.

«Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор «Землетрясения» и «Непрощенного» экранизировал ее историю», — поделился Андреасян.

Режиссер также подчеркнул, что пока не знает, в какой роли будет выступать: как постановщик или как продюсер. Екатерина будет консультировать команду на площадке, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях.

Предполагается, что проект станет сериалом под рабочим названием «Несломленная». Работа над экранизацией начнется в следующем году. Сарик Андреасян сконцентрируется не на истории маньяка, а на девочке, которая прошла через ужас и не сломалась и назло всему стала счастливым и самодостаточным человеком.

Вероятно, что для экранизации книги режиссера Сарика Андреасяна выбрали не случайно. Он уже снимал картины про маньяков. На платформе «Okko» стартовал сериал «Чикатило». В нем снялся в главной роли Дмитрий Нагиев. Проект рассказывает о жизни и преступлениях серийного убийцы Андрея Чикатило.

Напомним, Екатерина провела 1 312 дней в плену у сексуального маньяка. Несколько лет назад она решилась рассказать об этом периоде своей жизни и написала книгу.

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