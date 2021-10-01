Режиссер Сарик Андреасян займется разработкой экранизации книги жертвы «скопинского маньяка»

По словам режиссера и продюсера Сарика Андреасяна, права на экранизацию хотели получить многие представители киноиндустрии.

«Екатерина лично написала мне письмо и сказала, что хотела бы, чтобы автор «Землетрясения» и «Непрощенного» экранизировал ее историю», — поделился Андреасян.

Режиссер также подчеркнул, что пока не знает, в какой роли будет выступать: как постановщик или как продюсер. Екатерина будет консультировать команду на площадке, чтобы история была честной и на абсолютно реальных событиях.

Предполагается, что проект станет сериалом под рабочим названием «Несломленная». Работа над экранизацией начнется в следующем году. Сарик Андреасян сконцентрируется не на истории маньяка, а на девочке, которая прошла через ужас и не сломалась и назло всему стала счастливым и самодостаточным человеком.

Вероятно, что для экранизации книги режиссера Сарика Андреасяна выбрали не случайно. Он уже снимал картины про маньяков. На платформе «Okko» стартовал сериал «Чикатило». В нем снялся в главной роли Дмитрий Нагиев. Проект рассказывает о жизни и преступлениях серийного убийцы Андрея Чикатило.

Напомним, Екатерина провела 1 312 дней в плену у сексуального маньяка. Несколько лет назад она решилась рассказать об этом периоде своей жизни и написала книгу.