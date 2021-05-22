На YouTube-канале «Полчаса и я готова» вышел фильм о домашнем насилии и абьюзе в России. Героинями выпуска стали Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, и петербурженка Дарья — девушка лишилась глаза после того, как ее бывший молодой человек выстрелил ей в голову.
Ролик длится около 45 минут. В нем жертвы домашнего насилия рассказывают личные истории — о том, с чего начинались абьюз и побои, как жить после полученных травм, а также рассуждают о необходимости закона о домашнем насилии.
История Маргариты Грачевой произошла в 2017 году. Ее муж Дмитрий Грачев, ревновавший Маргариту и не желавший с ней расставаться, увез девушку в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Маргарите удалось выжить: врачи смогли восстановить левую руку, а вторую заменили на бионический протез. В 2018 году Дмитрия приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Недавно девушка стала героиней обложки июньского номера «Домашнего очага». «Нам нужен закон о домашнем насилии», — подчеркивает редакция журнала на обложке.
Дарья подверглась нападению со стороны своего молодого человека и получила выстрел в голову, который лишил ее глаза. «У него не было ничего человечного в глазах. Он был похож на животное, у которого проснулись дикие инстинкты. Я понимала, что он выстрелит», — вспоминает она в выпуске. В конце апреля этого года мужчине вынесли приговор — 5 лет колонии общего режима. После произошедшего девушка завела блог о жизни после травмы и о борьбе с домашним насилием.
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