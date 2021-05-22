Ролик длится около 45 минут. В нем жертвы домашнего насилия рассказывают личные истории — о том, с чего начинались абьюз и побои, как жить после полученных травм, а также рассуждают о необходимости закона о домашнем насилии.

История Маргариты Грачевой произошла в 2017 году. Ее муж Дмитрий Грачев, ревновавший Маргариту и не желавший с ней расставаться, увез девушку в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Маргарите удалось выжить: врачи смогли восстановить левую руку, а вторую заменили на бионический протез. В 2018 году Дмитрия приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Недавно девушка стала героиней обложки июньского номера «Домашнего очага». «Нам нужен закон о домашнем насилии», — подчеркивает редакция журнала на обложке.