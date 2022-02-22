«Кинотавр» открыл прием заявок на участие в конкурсных программах 33-го сезона

Подать заявку на участие в конкурсных программах полного и короткого метров «Кинотавра» можно с 1 марта до 1 июня включительно. Как сообщили в оргкомитете, кинофестиваль пройдет в этом году в 33-й раз с 13 по 20 сентября в Сочи в офлайн-формате делового кинофорума «с соблюдением всех предписанных норм Роспотребнадзора».

«Кинотавр» — открытый российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1990 года. Организаторами являлись Марк Рудинштейн (1946-2021) и Олег Янковский (1944-2009). До 2011 года в конкурсе полнометражного кино могли принять участие только российские фильмы. С 2011 года географические рамки сняты, и на конкурс может быть подан любой фильм на русском языке.

Номинации, в которых можно получить статуэтку, это главный приз, приз за лучшую режиссуру, приз за лучшую женскую роль, приз им. О. Янковского за лучшую мужскую роль, приз за лучшую операторскую работу, риз им. Г. Горина «За лучший сценарий», приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму», приз конкурса «Кинотавр. Дебют», а также приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр».