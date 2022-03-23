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Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии перенесли

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Организаторы Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии сообщили о переносе мероприятия на неопределенный срок.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Организаторы Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии сообщили о переносе мероприятия на неопределенный срок.

Фестиваль дебютного кино впервые запустили в 2019 году, и с того момента было показано более 100 фильмов начинающих режиссеров со всего мира. В 2022 году он должен был проходить с 29 июля по 3 августа.

В 2020 году фестиваль прошел в гибридном формате, совместившем онлайн и офлайн показы. Гран-при получила лента «Облако в ее комнате». Все средства, полученные от онлайн-просмотров, были направлены на помощь бездомным людям в благотворительную организацию «Ночлежка». В 2021-ом фестиваль вновь прошел в офлайн-формате: 81 фильм конкурсной и специальных программ был показан на площадках Новой Голландии, в киноцентре «Родина» и в Доме Кино. Гран-при основного конкурса и 15 тысяч евро получил фильм «Девушка и паук» Рамона Цюрхера и Сильвана Цюрхера. 

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