Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» убрали из графика кинопремьер в России

Третья часть франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» с Эдди Редмэйном, Джудом Лоу и Мадсем Миккельсеном в главных ролях была запланирована на 14 апреля 2022 года, через неделю после мирового релиза.

Напомним, в новой части мы должны были увидеть российского актера Александра Кузнецова. Warner Bros. даже показала персонажные постеры к грядущему фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» по вселенной Гарри Поттера. А еще на канале Warner Bros. Pictures в YouTube показали полноценный трейлер фильма.