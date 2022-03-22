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Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» убрали из графика кинопремьер в России

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Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» удален из графика кинопремьер в России. Об этом 22 марта сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Скриншот YouTube

Третья часть франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» с Эдди Редмэйном, Джудом Лоу и Мадсем Миккельсеном в главных ролях была запланирована на 14 апреля 2022 года, через неделю после мирового релиза.

Напомним, в новой части мы должны были увидеть российского актера Александра Кузнецова. Warner Bros. даже показала персонажные постеры к грядущему фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» по вселенной Гарри Поттера. А еще на канале Warner Bros. Pictures в YouTube показали полноценный трейлер фильма.

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