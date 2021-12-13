Вышел полноценный трейлер «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

По сюжету Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд хочет захватить все, как мир волшебников, так и мир маглов. Для этого Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.

На снова покажут, как полюбившихся магических существ, а еще борьбу со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше.

К исполнению своих ролей вернутся Эдди Редмейн («Вселенная Стивена Хокинга»), Джуд Лоу («Новый Папа»), Эзра Миллер («Блудливая Калифорния») и другие. А вот главного злодея Геллерта Грин-де-Вальда вместо Джонни Деппа будет играть Мадс Миккельсен. Замена актерского состава произошла из-за скандала между Деппом и таблоидом The Sun.

Режиссером фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выступил Дэвид Йейтс — он снял первые две части франшизы, а также работал над последними лентами о Гарри Поттере: «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и двумя частями «Даров Смерти». Сценарий совместно с Джоан Роулинг написал Стив Кловс.

На больших экранах фильм покажут 6 апреля 2022 году, в России он выйдет 7 апреля.