Дамблдор, Грин-де-Вальд и Ньют: опубликованы персонажные постеры к фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Warner Bros. показала персонажные постеры к грядущему фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» по вселенной Гарри Поттера. На них можно увидеть актера Мадса Миккельсена в образе Грин-де-Вальда, а также Эзру Миллера в роли Криденса и российского актера Александра Кузнецова.
На постерах появились также Джуд Лоу, сыгравший молодого Дамблдора, Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера, а также Кэтрин Уотерстон, исполнительницу роли волшебницы Порпентины Саламандер.
Персонажа по имени Гельмут сыграет российский актер Александр Кузнецов, однако подробности о его герои не раскрываются. Помимо отряда Дамблдора и главных злодеев, на постерах представлены и сами фантастические звери — обаятельный нюхлер Тедди, который обожает ценные и блестящие предметы, а также лукотрус Пикетт, любимец Ньюта Саламандера.
Напомним, ранее вышел первый полноценный трейлер «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Сам фильм выйдет в прокат только 6 апреля 2022 года. По сюжету Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд хочет захватить все, как мир волшебников, так и мир маглов. Для этого Дамблдор просит волшебного зоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.
Режиссером фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выступил Дэвид Йейтс — он снял первые две части франшизы, а также работал над последними лентами о Гарри Поттере: «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и двумя частями «Даров Смерти». Сценарий совместно с Джоан Роулинг написал Стив Кловс.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.