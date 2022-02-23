Дамблдор, Грин-де-Вальд и Ньют: опубликованы персонажные постеры к фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Напомним, ранее вышел первый полноценный трейлер «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Сам фильм выйдет в прокат только 6 апреля 2022 года. По сюжету Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд хочет захватить все, как мир волшебников, так и мир маглов. Для этого Дамблдор просит волшебного зоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.

Режиссером фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выступил Дэвид Йейтс — он снял первые две части франшизы, а также работал над последними лентами о Гарри Поттере: «Орден Феникса», «Принц-полукровка» и двумя частями «Даров Смерти». Сценарий совместно с Джоан Роулинг написал Стив Кловс.