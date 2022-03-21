Цены на билеты в кино в России будут заморожены. Какие фильмы выпустят в прокат в условиях санкций?

О решении заморозить цены не только на билеты в кино, но и на продукцию кинобаров, заявили руководители пяти крупнейших киносетей страны – объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино», «Премьер-зала», «Каро», «Киномакса» и «Синема стар». В совокупности они занимают 31,5% рынка кинопроката по количеству кинозалов.

Решение киносетей обусловлено двумя факторами. Во-первых, поход в кино как один из наиболее популярных видов досуга у россиян должен оставаться доступным. Во-вторых, после отмены зарубежных релизов у кинотеатров сейчас нет контента, который был бы высоко востребован у зрителей.

«Задача — сохранить его [поход в кино] доступным и актуальным, даже несмотря на резко возросшие затраты на лампы и комплектующие к проекторам, стоимость которых вслед за курсом валют повысилась примерно на 80%», — приводят «Ведомости» слова генерального директора объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексея Васясина.

В условиях санкций кинотеатры выпустят в прокат российские премьеры и хиты прошлых лет, вернут на большие экраны советскую и зарубежную классику. Также планируется показать россиянам блокбастеры Болливуда, южнокорейские фильмы, а также ленты из Латинской Америки и других стран.

Как считают эксперты, заморозка цен на билеты в кино поможет кинотеатрам сохранить зрителей, а обновленная афиша — привлечь новых. Руководитель центра исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов отмечает: главная сложность для сетей сейчас заключается в перестройке маркетинга. Одновременно с этим главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев считает, что объективных причин для повышения цен на кинобилеты пока нет. По его мнению, заявление киносетей о заморозке цен является «маркетинговым ходом».