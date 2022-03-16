Берлинский кинофестиваль не станет бойкотировать российское кино «на основании происхождения»

«Берлинале стал местом для межкультурных встреч и платформой для критического обсуждения текущих или исторических мировых событий. Искусство и культура являются ключевыми элементами демократических обществ, а кинофестивали — это место, где художники со всего мира — независимо от страны проживания — могут продемонстрировать свои работы и вступить в диалог. Только в открытых, творческих пространствах для размышлений (кино)культура может продолжать развиваться», — говорится в заявлении.

Такое решение связано со «спецоперацией» России на территории Украины. Организаторы отмечают, что оно не предполагает полного исключения кинематографистов на основании их национальности.

«Берлинале занимает четкую позицию против всеобщего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, поскольку это также подавило бы многие критические мнения», — отмечают организаторы.

Они также выразили надежду на скорейшее восстановления мира: «Наши мысли и сочувствие — с погибшими, пострадавшими и миллионами тех, кто покинул Украину».

Напомним, бойкот кинематографистам из России также объявили часть кинофестивалей. Впрочем, в большинстве случаев речь идет об официальных делегациях Роскино или тех, кто как-то связан с государством. Такая позиция у Каннского киносмотра (правда, без уточнения, есть ли шанс на участие у независимых картин) и Венецианского кинофестиваля. Последний прямо указал, что имеются в виду лишь официальные лица. Фестиваль в Локарно опубликовал заявление о том, что не поддерживает изоляцию и выступает «за свободу самовыражения и киноискусства во всех его формах».