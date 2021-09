«Когда я впервые увидел их [Педро Паскаля и Беллу Рэмси] на съемочной площадке в костюмах, я подумал: «Ух ты! Это Джоэл и Элли!» Не могу дождаться, чтобы показать вам больше — из всех наших проектов!» — поделился Нил Дракманн, соруководитель Naughty Dog — студии, которая разработала игру The Last of Us.

По сюжету, закаленный в борьбе за выживание Джоэл и Элли — отважная, не по годам смышленая девушка-подросток — вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам Соединенных Штатов. Главные роли в сериальной адаптации игры исполнили Педро Паскаль, Белла Рэмси, Мюррэй Бартлетт, Мерл Дэндридж, Гэбриел Луна, Кон О’Нилл, Джеффри Пирс и другие.

Премьера сериала «Один из нас» запланирована на 2022 год. В первый сезон войдет 10 серий.

Пилотный эпизод сериала HBO по игре The Last of Us снял режиссер Кантемир Балагов. Изначально этим должен должен был заняться шведский режиссер Юхан Ренк, однако он отказался из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером выступил Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры. Оператором пилота стала Ксения Середа, уже работавшая с Балаговым над «Дылдой».