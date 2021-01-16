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Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO, который основан на игре The Last of Us. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», — написал Багалов в своем Instagram.

Как уточнило издание, изначально съемкой пилота должен был заняться шведский режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк, однако он не смог этого сделать из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером стал Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с  Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры.

Действие видеоигры разворачивается в постапокалиптическом мире после глобальной пандемии. По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести 14-летнюю Элли из карантинной зоны.

Напомним, фильм «Дылда» Балагова стал одним из любимых у бывшего президента США Барака Обамы в 2020 году. В декабре 2019 года фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в  категории «Лучший фильм на иностранном языке», а на XXV Международном кинофестивале российская кинолента стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Кроме того, «Дылда» получила приз FIPRESCI как лучшая картина на иностранном языке.

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