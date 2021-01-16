Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», — написал Багалов в своем Instagram.

Как уточнило издание, изначально съемкой пилота должен был заняться шведский режиссер «Чернобыля» Юхан Ренк, однако он не смог этого сделать из-за плотного расписания. Автором сценария и исполнительным продюсером стал Крейг Мейзин, известный по сериалу «Чернобыль». Он работает совместно с Нилом Дракманном — сценаристом и креативным директором игры.