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Сериал «Happy End» продлен на второй сезон. Продолжение снимет Сангаджиев

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Сериал «Happy End» продлен на второй сезон. К работе над проектом вернется режиссер-дебютант Евгений Сангаджиев — актера «Гоголь-центра» и выпускника киношколы «Индустрия» Федора Бондарчука.

Главные герои сериала «Happy End» — двое молодых людей, Влад (Денис Власенко) и Лера (Лена Тронина), которые переезжают в Москву и начинают работать в мире вебкама и порно. Премьера первого сезона состоялась 1 апреля 2021 года на сервисе more.tv. В роли саунд-продюсера сериала дебютировала певица Манижа.

Дата выхода второго сезона сериала пока не сообщается. Продюсерами проекта выступят Вячеслав Муругов, Сергей Бондарчук, Алексей Киселев, Анастасия Корецкая, Максим Рыбаков и сам Евгений Сангаджиев, который также напишет сценарий к продолжению.

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Напомним, ранее в Сети появился первый тизер сериала «Балет» от режиссера «Happy End» Евгения Сангаджиева. Главные роли в проекте, хореографию для которого поставил Владимир Варнава, исполнили Лиза Янковская, Ингеборга Дапкунайте и Федор Бондарчук.

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