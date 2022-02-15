На «Оскаре» впервые вручат приз зрительских симпатий. А церемонию проведут три актрисы

Пользователи Twitter могут выбрать любимый фильм, который выходил в 2021 году, используя хэштег «OscarsFanFavorite». Отмечается, что картина может быть не включена в список номинантов на «Оскар». Ленту, которая победит в зрительском голосовании, объявят во время церемонии награждения.
Помимо этого, распорядители церемонии выбрали ведущих премии «Оскар». Вести церемонию будут стендап-комик Эми Шумер («Красотка на всю голову»), а также актрисы Реджина Холл («Очень страшное кино») и Ванда Сайкс («Дать дуба в округе Юба»). Об этом пишет Variety со ссылкой на несколько источников.
Amy Schumer, Regina Hall, Wanda Sykes Eyed to Host Oscars (EXCLUSIVE) https://t.co/DK7OO41mlM— Variety (@Variety) February 14, 2022
Продюсер конкурса Уилл Пэкер ставил перед собой главную цель — привлечь больше зрителей к просмотру церемонии. В прошлом году мероприятие показало худшие рейтинги. Чтобы решить эту проблему Пэкер собрал женскую команду из харизматичных актрис и комедианток.
Напомним, номинантов на «Оскар-2022» объявили еще 8 февраля. Больше всего номинаций получил фильм Джейн Кэмпион «Власть пса». На втором месте — «Дюна» Дени Вильнева. В список также вошла российская короткометражная анимационная лента «Боксбалет» Антона Дьякова. 94-я церемония «Оскар» пройдет в Голливуде 27 марта.
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