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Кино и сериалы

На «Оскаре» впервые вручат приз зрительских симпатий. А церемонию проведут три актрисы

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Впервые в истории премии «Оскар» проведут зрительское голосование за понравившийся фильм. Оно пройдет с 14 февраля по 3 марта, сообщает The Hollywood Reporter.

Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Пользователи Twitter могут выбрать любимый фильм, который выходил в 2021 году, используя хэштег «OscarsFanFavorite». Отмечается, что картина может быть не включена в список номинантов на «Оскар». Ленту, которая победит в зрительском голосовании, объявят во время церемонии награждения.

Помимо этого, распорядители церемонии выбрали ведущих премии «Оскар». Вести церемонию будут стендап-комик Эми Шумер («Красотка на всю голову»), а также актрисы Реджина Холл («Очень страшное кино») и Ванда Сайкс («Дать дуба в округе Юба»). Об этом пишет Variety со ссылкой на несколько источников.

Продюсер конкурса Уилл Пэкер ставил перед собой главную цель — привлечь больше зрителей к просмотру церемонии. В прошлом году мероприятие показало худшие рейтинги. Чтобы решить эту проблему Пэкер собрал женскую команду из харизматичных актрис и комедианток.

Напомним, номинантов на «Оскар-2022» объявили еще 8 февраля. Больше всего номинаций получил фильм Джейн Кэмпион «Власть пса». На втором месте — «Дюна» Дени Вильнева. В список также вошла российская короткометражная анимационная лента «Боксбалет» Антона Дьякова. 94-я церемония «Оскар» пройдет в Голливуде 27 марта.

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