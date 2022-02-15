На «Оскаре» впервые вручат приз зрительских симпатий. А церемонию проведут три актрисы

Пользователи Twitter могут выбрать любимый фильм, который выходил в 2021 году, используя хэштег «OscarsFanFavorite». Отмечается, что картина может быть не включена в список номинантов на «Оскар». Ленту, которая победит в зрительском голосовании, объявят во время церемонии награждения.

Помимо этого, распорядители церемонии выбрали ведущих премии «Оскар». Вести церемонию будут стендап-комик Эми Шумер («Красотка на всю голову»), а также актрисы Реджина Холл («Очень страшное кино») и Ванда Сайкс («Дать дуба в округе Юба»). Об этом пишет Variety со ссылкой на несколько источников.