Американская киноакадемия объявила номинантов на 94-го сезона премии «Оскар». Второй год подряд фильмы, вышедшие на потоковых сервисах, будут иметь право номинации — при условии, что изначально планировался их показ в кинотеатрах. Публикуем список претендентов на статуэтку в 2022 году.
Лучшая актриса второго плана
Ариана ДеБоз, «Вестсайдская история»
Онжаню Эллис, «Король Ричард»
Джесси Бакли, «Потерянная дочь»
Катрина Балф, «Белфаст»
Кирстен Данст, «Власть пса»
Лучший актер второго плана
Киран Хайндс, «Белфаст»
Трой Котсар, «CODA: Ребенок глухих родителей»
Джесси Племонс, «Власть пса»
Дж. К. Симмонс, «Быть Рикардо»
Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
Лучшие костюмы
«Аллея кошмаров»
«Дюна»
«Круэлла»
«Сирано»
«Вестсайдская история»
Лучший саундтрек
«Не смотрите наверх»
«Дюна»
«Власть пса»
«Энканто»
«Параллельные матери»
Лучшая песня
«Be Alive», «Король ричард»
«Dos Oruguitas», «Энканто»
«No Time To Die», «Не время умирать»
«Somehow You Do», «Четыре хороших дня»
«Дюна»
Лучший адаптированный сценарий
«Власть пса»
«Дюна»
«Потерянная дочь»
«CODA: Ребенок глухих родителей»
«Сядь за руль моей машины»
Лучший оригинальный сценарий
«Белфаст»
«Худший человек на свете»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
Лучший грим
«Дом Gucci»
«Дюна»
«Круэлла»
«Поездка в Америку 2»
«Глаза Тэмми Фэй»
Лучший анимационный фильм
«Энканто»
«Побег»
«Лука»
«Митчеллы против машин»
«Райя и последний дракон»
Лучший короткометражный анимационный фильм
Affairs of the Art
Bestia
«БоксБалет»
«Робин»
«Стеклоочиститель»
Лучшая операторская работа
«Власть пса»
«Трагедия Макбета»
«Аллея кошмаров»
«Дюна»
«Вестсайдская история»
Лучшие визуальные эффекты
«Главный герой»
«Дюна»
«Не время умирать»
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
«Человек-паук: Нет пути домой»
«Спенсер»
Лучший актер
Хавьер Бардем, «Быть Рикардо»
Бенедикт Камбербетч, «Власть пса»
Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»
Уилл Смит, «Король Ричард»
Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
Лучшая актриса
Джессика Чэстейн, «Глаза Тэмми Фей»
Оливия Колман, «Потерянная дочь»
Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
Николь Кидман, «Быть Рикардо»
Кристен Стюарт, «Спенсер»
Лучший режиссер
Кеннет Брана, «Белфаст»
Рюсуке Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Лучший фильм
«Белфаст»
«CODA: Ребенок глухих родителей»
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Дюна»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Вестсайдская история»
94-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится в кинотеатре «Долби» (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе 27 марта 2022 года. В США кинопремию будет транслировать телеканал ABC, в России, как и в предыдущие годы — онлайн-кинотеатр Okko. Лауреатов премии «Оскар» 2021 года можно посмотреть здесь.
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