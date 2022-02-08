Американская киноакадемия объявила номинантов на 94-го сезона премии «Оскар». Второй год подряд фильмы, вышедшие на потоковых сервисах, будут иметь право номинации — при условии, что изначально планировался их показ в кинотеатрах. Публикуем список претендентов на статуэтку в 2022 году.