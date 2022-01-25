Русскоязычные зрители обиделись на создателей продолжения «Секса в большом городе» из-за одной фразы

В серии сериала «И просто так», вышедшей 21 января, главная героиня в исполнении Сары Джессики Паркер обсуждает с подругой новую соседку. Ее подруга говорит, что, вероятно, эта девушка — русская проститутка. Ведь только так можно объяснить, как молодой девушке удается снимать дорогую квартиру на Манхэттене, и добавляя, что это «обычное дело».

Русскоговорящие зрители шоу оскорбились. В Instagram начали массово оставлять комментарии с хэштегом #metoorussian под постом HBO с анонсом эпизода. Компанию и создателей сериала обвиняют в нетолерантности, в лицемерии и избирательной инклюзивности.

«HBO, серьезно? Это ваша новая политика терпимости и толерантности?» — возмущаются зрители.

Как сообщает TJ, некоторые зрители сообщают, что их гневные комментарии удаляют. Помимо этого, недовольные русскоговорящие иммигранты в США создали петицию на change.org. Пока удалось собрать около 200 подписей.

«Мы, русскоязычные женщины, оскорблены <...> Русскоязычные женщины трудолюбивы, образованны и умны. Сообщение, которое вы транслировали, оскорбительное, унизительное и неуважительное! <...> Они усердно работают, учатся и обеспечивают свои семьи, в то время как вы в шутку называете их проститутками», — говорится в тексте петиции.

Напомним, американского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе» обвинили в насилии. Две девушки заявили, что мужчина изнасиловал их, пишет The Hollywood Reporter.

Позже актрисы из сериалов «Секс в большом городе» и «И просто так…» высказались по поводу обвинений в адрес своего коллеги Криса Нота, которого обвинили в сексуальном насилии. Заявление об этом выложила в своем Twitter-аккаунте Синтия Никсон, исполнительница роли Миранды.