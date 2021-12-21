Актрисы «Секса в большом городе» высказались по поводу обвинений в изнасиловании в адрес Криса Нота

«Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота, — говорится в сообщении. — Мы поддерживаем женщин, которые вышли вперед и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это должно быть очень сложно, и благодарим их за это».

Под этим постом также подписались Сара Джессика Паркер (Кэрри) и Кристин Дэвис (Шарлотта).

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Позже агентство, с которым сотрудничал актер, перестало его представлять. Помимо этого, Нот также лишился роли в телепроекте CBS «Уравнитель».