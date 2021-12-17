Актера из «Секса в большом городе» Криса Нота обвинили в изнасилованиях две девушки

Издание не раскрывает настоящих имен женщин. Сказано, что они не знакомы между собой, а письма в редакцию прислали независимо друг от друга. Первая жертва, 25-летняя девушка сообщила, что была подвергнута изнасилованию еще в 2004 году. Тогда это произошло в квартире Нота. Она рассказала, что сразу после случившегося обратилась в больницу за помощью.

Девушка не стала обращаться в полицию, потому что опасалась увольнения из крупной компании, которая как раз сотрудничала с актером и другими звездами. Пострадавшая два года не могла решиться обратиться за помощью в кризисный центр для переживших насилие.

Вторая женщина рассказала, что инцидент произошел в 2015 году, когда ей также было 25 лет. Крис Нот пригласил ее к себе в квартиру после ужина и пытался поцеловать. «Я должна была более твердо сказать нет и уйти», — заявила она. Затем актер занялся с ней сексом. «Я чувствовала, что ко мне абсолютно точно применили насилие», — описывала свои ощущения девушка. Она также, как и первая жертва, не стала обращаться в полицию.

Когда журнал обратился за комментарием к Ноту, он ответил: «Обвинения против меня от людей, которых я встретил годы, даже десятилетия назад, категорически ложные. <…> "Нет" всегда значит "нет" — я не переходил эту грань. Контакты были по обоюдному согласию. Сложно не задаваться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю точно, почему они всплывают сейчас, однако я точно уверен — я не насиловал этих женщин».

Напомним, 9 декабря стриминговый сервис HBO Max выпустил продолжение сериала «Секс в большом городе». Однако долгожданный ребут принес радость далеко не всем. Акции производителя тренажеров Peloton упали на 11,33% по итогам торгов в тот же день. В первом эпизоде перезапуска один из ведущих персонажей сериала умер после занятия на велотренажере. Компании пришлось экстренно снять рекламный ролик с его участием: «Может, мы еще прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы не сделать этого».