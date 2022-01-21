Исполнительный директор Netflix анонсировал создание вселенной по «Игре в кальмара»

По мнению Сарандоса, озвученному в разговоре с Deadline, оскароносный успех фильма «Паразиты» стал «повторным моментом» для корейской драмы. В 2022 году Netflix запустит еще 25 сериалов из Южной Кореи, кроме того (теперь официально!) и «Игра в кальмара» получит второй сезон. «Вселенная Squid Game только началась», — заявил исполнительный директор Netflix.

«Они не пытались сделать шоу другим, чтобы оно стало популярным по всему миру, но попытались собрать в одном проекте все, что есть в корейском кино и драме, чтобы создать сериал на новом уровне производственных ценностей. Мы в Netflix не должны были учить кого-либо в Корее тому, как делать отличный контент. Это невероятный рынок. Мир всегда испытывал любопытство, на рынке дорам всегда были очаги успеха во всем мире, но простота доставки, которую мы предложили, подтолкнула его к мейнстриму», — отметил Сарандос.

Напомним, южнокорейский сериал «Игра в кальмара» вышел на Netflix 17 сентября. Менее чем за месяц история приобрела вирусную популярность. Шоу вышло на первую строчку по просмотрам в 90 странах. Сериал стал самым популярным шоу за всю историю Netflix. Его посмотрели на стриминговой платформе 111 миллионов аккаунтов. Во втором сезоне сериала, над которым уже работает режиссер Хван Дон Хек, Сон Ки-хун (игрок №456) вернется и «сделает что-нибудь для мира».