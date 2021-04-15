Как оператор Ксения Середа снимала фильм «Чернобыль» Данилы Козловского?

Еще одна наша изначальная установка — в фильме должно было быть минимум графики. Вся команда приложила максимум усилий, чтобы все делалось сразу на площадке с незначительными доработками. Сейчас у CGI невероятные возможности, отличить, что происходило вживую, почти невозможно, но все равно у артистов на площадке и съемочной группы совершенно другие ощущения по достоверности и атмосфере в целом. Есть разница, когда ты снимаешь на зеленом экране или все вокруг тебя полыхает. Весь подводный блок делался в Венгрии — в Будапеште, там была построена декорация подреакторных коридоров и затопленной атомной станции. «Наземный» мы снимали на Курской АЭС на незапущенном энергоблоке.

Материал, в котором было бы большое количество подводных сцен, встречается редко. Во время учебы во ВГИКе нам, конечно, в теории рассказывали, как боксировать камеры для погружений, но на практике все намного сложнее. Для моих личных профессиональных целей и задач я всегда стараюсь на съемках все попробовать сама. Мы делали тесты, чтобы найти нужный цвет и плотность воды. Это чисто технические сложности: не хотелось ощущения бассейна, а если мутнить воду, сразу падает оптическая плотность и видимость оказывается полметра, что критично даже для крупного плана. Все актеры фильма, работавшие в подводных сценах, прошли курс дайвинга, — и я вместе с ними, чтобы понять, как меняется пластика при погружении.