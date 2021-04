Как оператор Ксения Середа снимала фильм «Чернобыль» Данилы Козловского?

Оператор Ксения Середа, пожалуй, главный визуал нового русского кино. Это она сняла понравившуюся Бараку Обаме «Дылду», «Кислоту», «Звоните ДиКаприо» и готовит с Кантемиром Балаговым сериал для HBO по игре The Lust of Us. Первым блокбастером Ксюши стал «Чернобыль» Данилы Козловский, который выходит в прокат с 15 апреля — к 35-летию трагедии. Нам она рассказала, как создавалась выверенная до мелочей картина про пожарных, тушивших реактор, какие у нее были внутренние референсы и почему тут антропоцентричность важна не меньше масштабности.